Блинкен выразил уверенность по соглашению между Израилем и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он "уверен" и "вполне" ожидает, что соглашение Израиля и ХАМАС вступит в силу. Это, по его словам, произойдет 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

При этом, по его мнению, соглашение удастся воплотить, даже несмотря на задержку голосования в Израиле по соглашению.

"Слушайте, это не совсем странно, что в процессе, в переговорах, которые были такими сложными и трудными, вы можете получить "свободный конец". Пока мы говорим, мы завязываем этот вопрос", - сказал он.

Блинкен добавил, что " так или иначе" целое утро разговаривал по телефону с (переговорщиком Байдена по Ближнему Востоку, - ред) Бреттом Макгерком, "с нашими катарскими друзьями".