Блинкен выразил уверенность по соглашению между Израилем и ХАМАС
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он "уверен" и "вполне" ожидает, что соглашение Израиля и ХАМАС вступит в силу. Это, по его словам, произойдет 19 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
При этом, по его мнению, соглашение удастся воплотить, даже несмотря на задержку голосования в Израиле по соглашению.
"Слушайте, это не совсем странно, что в процессе, в переговорах, которые были такими сложными и трудными, вы можете получить "свободный конец". Пока мы говорим, мы завязываем этот вопрос", - сказал он.
Блинкен добавил, что "так или иначе" целое утро разговаривал по телефону с (переговорщиком Байдена по Ближнему Востоку, - ред) Бреттом Макгерком, "с нашими катарскими друзьями".
"И я очень уверен, что это (соглашение между ХАМАСом и Израилем, - ред) продвигается вперед, и мы увидим начало реализации соглашения в воскресенье (19 января, - ред)", - сказал Блинкен.
Соглашение между Израилем и ХАМАСом
15 января Израиль достиг соглашения по Сектору Газа с террористами ХАМАСа. В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников. На первом этапе речь идет о 33 заложниках. В целом ХАМАС может удерживать 94 человека.
В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство одобрить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. Он сообщил, что в ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.
Но уже 16 января стало известно, что Израиль отложил голосование по прекращению огня в Газе и соглашения по заложникам, обвинив ХАМАС в несоблюдении части соглашения.
Подробнее о том, сорвутся ли договоренности по Сектору Газа - читайте в комментарии для YouTube-каналу РБК-Украина израильского военного обозревателя Давида Шарпа.
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