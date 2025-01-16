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Блинкен выразил уверенность по соглашению между Израилем и ХАМАС

США, Четверг 16 января 2025 19:43
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Блинкен выразил уверенность по соглашению между Израилем и ХАМАС Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он "уверен" и "вполне" ожидает, что соглашение Израиля и ХАМАС вступит в силу. Это, по его словам, произойдет 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

При этом, по его мнению, соглашение удастся воплотить, даже несмотря на задержку голосования в Израиле по соглашению.

"Слушайте, это не совсем странно, что в процессе, в переговорах, которые были такими сложными и трудными, вы можете получить "свободный конец". Пока мы говорим, мы завязываем этот вопрос", - сказал он.

Блинкен добавил, что "так или иначе" целое утро разговаривал по телефону с (переговорщиком Байдена по Ближнему Востоку, - ред) Бреттом Макгерком, "с нашими катарскими друзьями".

"И я очень уверен, что это (соглашение между ХАМАСом и Израилем, - ред) продвигается вперед, и мы увидим начало реализации соглашения в воскресенье (19 января, - ред)", - сказал Блинкен.

Соглашение между Израилем и ХАМАСом

15 января Израиль достиг соглашения по Сектору Газа с террористами ХАМАСа. В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников. На первом этапе речь идет о 33 заложниках. В целом ХАМАС может удерживать 94 человека.

В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство одобрить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. Он сообщил, что в ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.

Но уже 16 января стало известно, что Израиль отложил голосование по прекращению огня в Газе и соглашения по заложникам, обвинив ХАМАС в несоблюдении части соглашения.

Подробнее о том, сорвутся ли договоренности по Сектору Газа - читайте в комментарии для YouTube-каналу РБК-Украина израильского военного обозревателя Давида Шарпа.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Энтони Блинкен
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