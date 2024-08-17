Блинкен посетит Израиль, чтобы не допустить срыва переговоров по Сектору Газа
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в предстоящие выходные посетит Израиль, где обсудит подготовку к очередному раунду переговоров по заключению соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В ходе своего девятого визита в регион с начала войны в октябре 2023 года, глава американской дипломатии проведет встречу с израильскими чиновниками.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнет критическую необходимость для всех сторон в регионе избегать эскалации или любых других действий, которые могут подорвать возможность окончательного заключения соглашения", - отметил пресс-секретарь Госдепартамента Ведант Патель.
После двухдневных переговоров в Катаре, до конца следующей недели международные посредники планируют возобновить переговоры о прекращении огня в Каире (Египет).
Большим знаком вопроса сейчас является ХАМАС, который не отправил своего представителя на последние переговоры. Представитель группировки обвинил Израиль в выдвижении новых условий с целью подрыва переговоров.
Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в четверг провел переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
Министерство иностранных дел Катара сообщило, что Аль Тани подчеркнул необходимость спокойствия и деэскалации в регионе.
Мирные переговоры по Сектору Газа
В четверг, 15 августа, состоялся новый раунд переговоров по прекращению войны между Израилем и ХАМАС при участии международных посредников.
В ходе встречи, США представили сторонам новую позицию для прекращения огня в Секторе Газа.
В пятницу, 16 августа, президент США Джо Байден заявил, что мирное соглашение "ближе, чем когда-либо".
Тем временем официальные лица союзников работают над тем, чтобы отговорить Иран от масштабной атаки "мести" на Израиль из-за убийства 31 июля лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране.
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