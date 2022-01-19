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Блинкен не видит смысла в пересмотре минских соглашений: прописаны четкие шаги

Автор: Юлия Бойко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не видит смысла в пересмотре минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. По его мнению, в документе прописаны очень четкие шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "Голоса Америки".

"Я не думаю, что есть какая-то потребность их пересматривать, потому что там прописан целый ряд очень четких шагов, которые обе стороны должны предпринять. И можно сказать, что многие из этих шагов Украина либо предприняла, либо начала предпринимать, либо сейчас решает вопросы по некоторым из них", - отметил он.

По мнению Блинкена, Россия практически ничего не сделала в плане шагов, предусмотренных минскими соглашениями.

"Первый вопрос - насколько серьезно Россия готова к урегулированию проблемы Донбасса в рамках минского процесса. Я согласен, это сейчас единственный путь… Скоро должно состояться совещание в рамках нормандского формата, это опять-таки тест для намерений России", - добавил госсекретарь.

Напомним, на пересмотре минских соглашений настаивала украинская сторона и считала, что поводом для этого является как минимум раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе.

А президент Украины Владимир Зеленский говорил, что пункты минских соглашений следует привязать к датам.

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ДонбассЭнтони БлинкенМинские соглашения