Разобрать и привязать к датам: Зеленский назвал формат выполнения "Минска"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал формат выполнения минских соглашений. При этом он надеется, что принятие обновленных соглашений приблизит встречу лидеров "нормандской четверки".
Об этом шла речь во время пресс-конференции президента, которую транслировал канал "Украина 24".
"Минские соглашения надо разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат, именно это мы и сделали. Подготовлен соответствующий документ и советники нормандской четверки его прорабатывали", - заявил он.
Зеленский надеется, что в ближайшее время документ будет одобрен сторонами, чтобы приблизить встречу лидеров нормандской четверки.
"Последняя версия этого документа, кластера выполнения этих шагов отправлен всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептируют этот документ и тогда будет возможность приблизить встречу нормандской четверки", - добавил он.
Напомним, президент России Владимир Путин исключил возможность пересмотра минских соглашений, если Украина не выйдет на прямой диалог с оккупационной властью так называемых "республик".
Кроме того, Россия периодически подчеркивает необходимость прямого диалога Украины с представителями оккупационной власти, однако Киев считает их марионетками и предпочитает обсуждать урегулирование с Москвой.