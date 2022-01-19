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Блінкен не бачить сенсу в перегляді мінських угод: прописано чіткі кроки

Автор: Юлія Бойко

Державний секретар США Ентоні Блінкен не бачить сенсу в перегляді мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На його думку, в документі прописано дуже чіткі кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "Голосу Америки".

"Я не думаю, що є якась потреба їх переглядати, тому що там прописано цілий ряд дуже чітких кроків, які обидві сторони повинні зробити. І можна сказати, що багато з цих кроків Україна або зробила, або почала робити, або зараз вирішує питання щодо деяких з них", - зазначив він.

На думку Блінкена, Росія практично нічого не зробила в плані кроків, передбачених мінськими угодами.

"Перше питання - наскільки серйозно Росія готова до врегулювання проблеми Донбасу в рамках мінського процесу. Я згоден, це зараз єдиний шлях... Скоро має відбутися нарада в рамках нормандського формату, це знову-таки тест для намірів Росії", - додав держсекретар.

Нагадаємо, на перегляді мінських угод наполягала українська сторона і вважала, що приводом для цього є як мінімум роздача російських паспортів на окупованому Донбасі.

А президент України Володимир Зеленський говорив, що пункти мінських угод слід прив'язати до дат.

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ДонбасЕнтоні БлінкенМінські угоди