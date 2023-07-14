Блінкен вдруге за місяць зустрівся з першим дипломатом Китаю

Між США та Китаєм знову відбулася зустріч керівників дипломатій країн, у якій взяли участь державний секретар Штатів Ентоні Блінкен та високопоставлений дипломат КНР Ван І. Вона пройшла у кулуарах на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) в Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США та Xinhua .

Китайська сторона закликала Штати вжити "конкретних дій", щоб зблизити стани, "надати імпульс" стабільним американо-китайським відносинам, розширювати дипломатичні канали та канали зв'язку у сфері безпеки, підвищувати ефективність комунікацій.

Як повідомляє Вашингтон, ця зустріч стала частиною постійних зусиль адміністрації американського президента Джо Байдена, спрямованих на підтримку відкритих каналів комунікації з КНР для роз'яснення інтересів Штатів, відповідального управління конкуренцією з Пекіном та зменшення ризику неправильного сприйняття та прорахунків.

За словами спікера Держдепу Метью Міллера, Блінкен використав зустріч для просування інтересів і цінностей США, щоб висловити стурбованість діями Китаю.

Держсекретар "чітко дав зрозуміти", що Штати разом із союзниками та партнерами "просуватимуть наше бачення вільного, відкритого і заснованого на правилах міжнародного порядку", додав він.

За словами директора Управління Центральної комісії з закордонних справ, обидві сторони досягли консенсусу "завдяки ґрунтовному та відвертому спілкуванню". Блінкен перед цим мав розмову з Йо під час свого візиту до Китаю минулого місяця.

Ван зазначив, що американська сторона повинна замислитися над ключовим моментом, який призвів до труднощів у китайсько-американських відносинах, для консенсусу, досягнутого між президентами Китаю та США на їхній зустрічі на Балі, і виконати обіцянки, дані лідером США Джо Байденом.

Також китайський дипломат докладно зупинився на позиції країни щодо тайванського питання. Ван зажадав, щоб Штати "утримувалися від безглуздого втручання у внутрішні справи" КНР чи "підриву суверенітету та територіальної цілісності" країни.

Крім того, додав він, США мають припинити своє економічне, торгове, наукове та технологічне "придушення" Китаю, та зняти "свої незаконні необґрунтовані" санкції.

Сторони також активно вивчали можливості проведення консультацій з питань Азіатсько-Тихоокеанського регіону та морських справ.

Відносини США та Китаю

У взаєминах США та Китаєм в останні місяці виникає багато нових суперечок і протиріч. Новий виток політичної ескалації пов'язаний із бажанням Штатів диверсифікувати випуск багатьох компонентів та позбавити Китай виробничої монополії. Також міжнародні відносини погіршили помічені у повітряному просторі США повітряними кулями КНР.

На тлі цього нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США мають диверсифікувати свої ланцюжки поставок, поступово відмовившись від товарів та послуг із Китаю.