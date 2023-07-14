Блинкен второй раз за месяц встретился с первым дипломатом Китая

Между США и Китаем снова состоялась встреча руководителей дипломатий стран, в которой приняли участие государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат КНР Ван Й. Она прошла в кулуарах на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США и Xinhua .

Китайская сторона призвала Штаты предпринять "конкретные действия", чтобы сблизить станы, "придать импульс" стабильным американо-китайским отношениям, расширять дипломатические каналы и каналы связи в сфере безопасности, повышать эффективность коммуникаций.

Как сообщает Вашингтон, данная встреча стала частью постоянных усилий администрации американского президента Джо Байдена, направленных на поддержку открытых каналов коммуникации с КНР для разъяснения интересов Штатов, ответственного управления конкуренцией с Пекином и уменьшения риска неправильного восприятия и просчетов.

По словам спикера Госдепа Мэтью Миллера, Блинкен использовал встречу для продвижения интересов и ценностей США, чтобы напрямую выразить обеспокоенность действиями Китая.

Госсекретарь "четко дал понять", что Штаты вместе с союзниками и партнерами "будут продвигать наше видение свободного, открытого и основанного на правилах международного порядка", добавил он.

По словам директора Управления Центральной комиссии по иностранным делам, обе стороны достигли консенсуса "благодаря обстоятельному и откровенному общению". Блинкен перед этим имел беседу с Йо во время своего визита в Китай в прошлом месяце.

Ван отметил, что американская сторона должна задуматься над ключевым моментом, приведшим к трудностям в китайско-американских отношениях, для консенсуса, достигнутого между президентами Китая и США на их встрече на Бали, и выполнить обещания, данные лидером США Джо Байденом.

Также китайский дипломат подробно остановился на позиции страны по тайваньскому вопросу. Ван потребовал, чтобы Штаты "воздерживались от бессмысленного вмешательства во внутренние дела" КНР или "подрыва суверенитета и территориальной целостности" страны.

Кроме того, добавил он, США должны прекратить свое экономическое, торговое, научное и технологическое "подавление" Китая, и снять "свои незаконные необоснованные" санкции.

Стороны также активно изучали возможности проведения консультаций по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона и морских дел.

Отношения США и Китая

Во взаимоотношениях США и Китаем в последние месяцы возникаем много новых споров и противоречий. Новый виток политической эскалации связан с желанием Штатов диверсифицировать выпуск многих компонентов и лишить Китай производственной монополии. Также международные отношения ухудшили замеченные в воздушном пространстве США воздушными шары КНР.

На фоне этого недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая.