Блінкен: Україна ставиться до боротьби з корупцією з усією серйозністю

Державного секретаря попросили прокоментувати, як американський уряд може переконати Конгрес виділити для України ще 24 млрд доларів на тлі "недавнього звільнення керівництва українського Міноборони, судячи з усього, через корупцію".

"Сам факт того, що президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) вжив заходів щодо боротьби з корупцією, свідчить про те, що українці ставляться до цього з усією серйозністю. І вони знають, що Сполучені Штати та десятки інших країн світу, тих, хто підтримує Україну, хочуть переконатися в тому, що підтримка, яку вони надають, використовується правильно", - підкреслив Блінкен.

Також він нагадав, що США створили в Україні групи на місцях, які перевіряють витрати переданих грошей.

За словами держсекретаря, ті конгресмени, які вже їздили в Україну, "дуже вражені таким контролем і заходами та їхньою ефективністю".

"Тож питання про те, чи всіх звільнених було звільнено через корупцію, залишається відкритим. Я думаю, що в деяких випадках є й інші причини. Але для нас, для мене, той факт, що Зеленський робить рішучі дії скрізь, де він щось бачить, є доказом того, що вони ставляться до цього серйозно, вони хочуть переконатись, що ми знаємо, що вони витрачають наші гроші з розумом", - додав Блінкен.

Звільнення керівництва Міноборони

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський вирішив ініціювати процес звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Це відбувалося на тлі скандалу із закупівлями курток для українських військових за завищеною ціною.

Вже за кілька днів Рада звільнила Резнікова. На його місце практично одразу ж призначили Рустема Умєрова.

Також цього тижня Кабмін звільнив заступників міністра оборони, зокрема Анну Маляр.