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Блинкен в Украине. Все подробности визита госсекретаря США в Киев

Автор: РБК-Украина

Госсекрекретарь США Энтони Блинкен сегодня с визитом в Киеве. Ожидаются встречи в течении дня с высшим руководством Украины - президентом, премьер-министром, главой МИД.

Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.

Блинкен встретился с главой МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсуждали взаимодействие Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море.

Он также отметил, важность того, что "Блинкен совершает первый визит в эту часть Европы именно в Украину".

Программа визита в Киев

  • 9:20 - встреча с депутатами Верховной рады;
  • 9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой;
  • 10:10 - Блинкен примет участие в возложении цветов в память о конфликте на Донбассе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом Епифанием;
  • 10:20 - Блинкен вместе с митрополитом Епифанием посетит Михайловский монастырь;
  • 10:45 - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским;
  • 11:55 - совместная пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским;
  • 12:30 - встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем;
  • 15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном Круглом столе по реформе и борьбе с коррупцией;
  • 16:15 - Блинкен примет участие в виртуальной встрече посольства США в Киеве.

В Киеве могут ограничить движение из-за визита Блинкена

В Управлении госохраны сообщили, что на время визита Блинкена возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города.

Блинкен прилетел в Украину

Самолет госсекретаря США Энтони Блинкена после полуночи 6 мая приземлился в аэропорту "Борисполь"

"В Киеве приземлился... Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России, подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточения внимания на них с нашими украинскими партнерами", - написал Блинкен в Twitter.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США в ходе визита планирует обсудить с украинскими чиновниками агрессию России против Украины.

Ранее сообщалось, что визит Блинкена в Украину должен состоятся до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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