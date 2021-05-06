Блинкен в Украине. Все подробности визита госсекретаря США в Киев

Госсекрекретарь США Энтони Блинкен сегодня с визитом в Киеве. Ожидаются встречи в течении дня с высшим руководством Украины - президентом, премьер-министром, главой МИД.
Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсуждали взаимодействие Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море.
Он также отметил, важность того, что "Блинкен совершает первый визит в эту часть Европы именно в Украину".
В Управлении госохраны сообщили, что на время визита Блинкена возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города.
Самолет госсекретаря США Энтони Блинкена после полуночи 6 мая приземлился в аэропорту "Борисполь"
"В Киеве приземлился... Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России, подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточения внимания на них с нашими украинскими партнерами", - написал Блинкен в Twitter.
РБК-Украина писало, что госсекретарь США в ходе визита планирует обсудить с украинскими чиновниками агрессию России против Украины.
Ранее сообщалось, что визит Блинкена в Украину должен состоятся до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.