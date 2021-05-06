Блинкен в Украине. Все подробности визита госсекретаря США в Киев

Блинкен встретился с главой МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсуждали взаимодействие Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море.

Он также отметил, важность того, что "Блинкен совершает первый визит в эту часть Европы именно в Украину".

Программа визита в Киев

9:20 - встреча с депутатами Верховной рады;

9:40 - встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой;

10:10 - Блинкен примет участие в возложении цветов в память о конфликте на Донбассе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом Епифанием;

10:20 - Блинкен вместе с митрополитом Епифанием посетит Михайловский монастырь;

10:45 - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским;

11:55 - совместная пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским;

12:30 - встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем;

15:25 - Блинкен примет участие в виртуальном Круглом столе по реформе и борьбе с коррупцией;

16:15 - Блинкен примет участие в виртуальной встрече посольства США в Киеве.

В Киеве могут ограничить движение из-за визита Блинкена

В Управлении госохраны сообщили, что на время визита Блинкена возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города.

Блинкен прилетел в Украину

Самолет госсекретаря США Энтони Блинкена после полуночи 6 мая приземлился в аэропорту "Борисполь"

"В Киеве приземлился... Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России, подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточения внимания на них с нашими украинскими партнерами", - написал Блинкен в Twitter.