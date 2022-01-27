Блинкен указал Китаю на риски для мировой безопасности в случае вторжения РФ в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с членом Госсовета Китая, министром иностранных дел Ван И ситуацию вокруг Украины. Госдеп указал на риски из-за российской эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.
Блинкен "указал на риски для мировой безопасности и экономики, связанные с дальнейшей агрессией со стороны России против Украины, и отметил, что деэскалация и дипломатия является ответственным путем вперед", говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями о том, как продвигать совместную работу после виртуальной встречи президента Джо Байдена с президентом Си Цзиньпином 15 ноября 2021 года, в том числе по вопросам управления стратегическими рисками, безопасности в области здравоохранения и изменения климата.
Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимир Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр. Якобы, чтобы "не затмить" событие.
Энтони Блинкен заявил, что проведение Олимпиады в Пекине никоим образом не будет мешать Российской Федерации в отношении Украины. Агрессор будет действовать в соответствии с "расчетами" Путина.