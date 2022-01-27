Блінкен вказав Китаю на ризики для світової безпеки у разі вторгнення РФ в Україну
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з членом Держради Китаю, міністром закордонних справ Ван І ситуацію навколо України. Держдеп вказав на ризики через російську ескалацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.
Блінкен "вказав на ризики для світової безпеки та економіки, пов'язані з подальшою агресією з боку Росії проти України, і зазначив, що деескалація і дипломатія є відповідальним шляхом вперед", йдеться повідомленні.
Сторони також обмінялися думками про те, як просувати спільну роботу після віртуальної зустрічі президента Джо Байдена з президентом Сі Цзіньпіном 15 листопада 2021 року, в тому числі з питань управління стратегічними ризиками, безпеки в галузі охорони здоров'я та зміни клімату.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимир Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор. Нібито, щоб "не затьмарити" подію.
Ентоні Блінкен заявив, що проведення Олімпіади в Пекіні жодним чином не заважатиме Російській Федерації щодо України. Агресор діятиме відповідно до "розрахунків" Путіна.