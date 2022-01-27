Блінкен вказав Китаю на ризики для світової безпеки у разі вторгнення РФ в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з членом Держради Китаю, міністром закордонних справ Ван І ситуацію навколо України. Держдеп вказав на ризики через російську ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

Блінкен "вказав на ризики для світової безпеки та економіки, пов'язані з подальшою агресією з боку Росії проти України, і зазначив, що деескалація і дипломатія є відповідальним шляхом вперед", йдеться повідомленні.

Сторони також обмінялися думками про те, як просувати спільну роботу після віртуальної зустрічі президента Джо Байдена з президентом Сі Цзіньпіном 15 листопада 2021 року, в тому числі з питань управління стратегічними ризиками, безпеки в галузі охорони здоров'я та зміни клімату.