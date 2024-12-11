Блінкен та Салліван летять на Близький Схід через події в Сирії

Падіння режиму Асада у Сирії

Зауважимо, що минулого тижня диктатор Башар Асад втік з Сирії після блискавичного наступу, який очолило угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) та його союзники.

Детальніше про те, чому режим Асада розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Тим часом новий уряд Сирії закликав сирійських біженців повертатись додому.

Ми також показували, що сьогодні повстанці спалили гробницю батька поваленого президента Асада.

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