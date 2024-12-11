Блінкен та Салліван летять на Близький Схід через події в Сирії

Вищі дипломати США прямують на Близький Схід. Їх мета - допомогти забезпечити плавний перехід влади в Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний веб-сайт уряду Сполучених Штатів та сайт Білого дому.
В Акабі міністр Блінкен обговорить низку двосторонніх питань під час зустрічі з високопоставленими урядовцями Йорданії та підкреслить силу стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Йорданією та підкреслить підтримку США стабільності сусідів Сирії, включаючи Йорданію, протягом цього періоду переходу.
Натомість Салліван під час поїздки до Ізраїлю обговорить відразу декілька питань, проте ситуація в Сирії залишатиметься на першому місці.
Зауважимо, що минулого тижня диктатор Башар Асад втік з Сирії після блискавичного наступу, який очолило угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) та його союзники.
Детальніше про те, чому режим Асада розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Тим часом новий уряд Сирії закликав сирійських біженців повертатись додому.
Ми також показували, що сьогодні повстанці спалили гробницю батька поваленого президента Асада.
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