Блинкен и Салливан летят на Ближний Восток из-за событий в Сирии

Высшие дипломаты США направляются на Ближний Восток. Их цель - помочь обеспечить плавный переход власти в Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-сайт правительства Соединенных Штатов и сайт Белого дома.
Заметим, что на прошлой неделе диктатор Башар Асад бежал из Сирии после молниеносного наступления, возглавленного группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и его союзниками.
Детальнее о том, почему режим Асада развалился и что дальше будет с Сирией, - читайте в материале РБК-Украина.
Тем временем новое правительство Сирии призвало сирийских беженцев возвращаться домой.
Мы также показывали, что сегодня повстанцы сожгли гробницу отца свергнутого президента Асада.
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