Блинкен и Салливан летят на Ближний Восток из-за событий в Сирии

Падение режима Асада в Сирии

Заметим, что на прошлой неделе диктатор Башар Асад бежал из Сирии после молниеносного наступления, возглавленного группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и его союзниками.

Детальнее о том, почему режим Асада развалился и что дальше будет с Сирией, - читайте в материале РБК-Украина.

Тем временем новое правительство Сирии призвало сирийских беженцев возвращаться домой.

Мы также показывали, что сегодня повстанцы сожгли гробницу отца свергнутого президента Асада.

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