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Блінкен та очільник МЗС Румунії обговорили ситуацію з експортом українського зерна

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорив питання продовольчої безпеки через обстріли Росією українських портів із главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Ми підтвердили наше міцне партнерство та обговорили спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з безпеки Чорного моря", - написав Блінкен.

Міністр Зовнішніх справ Румунії Лумініца Одобеска зазначила, що розмова з Держсекретарем США стосувалась зміцнення стратегічного партнерства обох країн, безпеки Чорноморського регіону та підтримки потенціалу експорту зерна з України.

Ситуація з експортом українського зерна

Єврокомісія заборонила експортувати українське зерно до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії. Це було пов'язано з тим, що це різко впливало на внутрішні ринки країн, що створювало проблеми для місцевих фермерів. Обмеження спочатку запроваджували до 5 червня, але їх продовжили до 15 вересня.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на плани Єврокомісії продовжити обмеження експорту українського зерна. Варто зауважити, що експорт українського зерна ускладнив вихід Росії із "зернової угоди".

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РумуніяЕнтоні Блінкензерновий коридор