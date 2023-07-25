Блінкен та очільник МЗС Румунії обговорили ситуацію з експортом українського зерна

"Ми підтвердили наше міцне партнерство та обговорили спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з безпеки Чорного моря", - написав Блінкен.

Міністр Зовнішніх справ Румунії Лумініца Одобеска зазначила, що розмова з Держсекретарем США стосувалась зміцнення стратегічного партнерства обох країн, безпеки Чорноморського регіону та підтримки потенціалу експорту зерна з України.

Ситуація з експортом українського зерна

Єврокомісія заборонила експортувати українське зерно до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії. Це було пов'язано з тим, що це різко впливало на внутрішні ринки країн, що створювало проблеми для місцевих фермерів. Обмеження спочатку запроваджували до 5 червня, але їх продовжили до 15 вересня.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на плани Єврокомісії продовжити обмеження експорту українського зерна. Варто зауважити, що експорт українського зерна ускладнив вихід Росії із "зернової угоди".