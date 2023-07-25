Блинкен и глава МИД Румынии обсудили ситуацию с экспортом украинского зерна

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил вопросы продовольственной безопасности из-за обстрелов Россией украинских портов с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску.
Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Мы подтвердили наше прочное партнерство и обсудили совместную поддержку Украины и глобальной продовольственной безопасности. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества по безопасности Черного моря", - написал Блинкен.
Министр Внешних дел Румынии Луминица Одобеска отметила, что разговор с Госсекретарем США касался укрепления стратегического партнерства обеих стран, безопасности Черноморского региона и поддержки потенциала экспорта зерна из Украины.
Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. Это связано с тем, что это резко влияло на внутренние рынки стран, что создавало проблемы для местных фермеров. Ограничения сначала вводили до 5 июня, но их продлили до 15 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на планы Еврокомиссии продлить ограничение экспорта украинского зерна. Следует заметить, что экспорт украинского зерна усложнил выход России из "зернового соглашения".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.