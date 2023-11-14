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Блінкен та новий глава МЗС Британії обговорили спільну допомогу Україні

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та новий міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Держсекретар Блінкен та міністр Кемерон підкреслили наступність особливих відносин США та Британії та їх важливість для регіональної та глобальної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що дипломати обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, у тому числі зусилля щодо збільшення доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Секторі Газа.

"Вони також обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну Росії", - зазначили у Держдепартаменті США.

Перестановки в уряді Британії

Вчора, 13 листопада, стало відомо, що в уряді Британії проводяться перестановки. Прем'єр-міністр Ріші Сунак оновив склад Кабміну та призначив нових керівників МВС та МЗС.

Новим міністром закордонних справ став колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон. Таке рішення Сунак ухвалив після заяви колишнього керівника цього відомства Бравермана про відставку.

У Консервативній партії Британії зазначили, що перестановки Сунака мають зміцнити його команду в уряді для ухвалення довгострокових рішень.

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