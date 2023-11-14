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Блинкен и новый глава МИД Британии обсудили совместную помощь Украине

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмэрон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и министр Кэмерон подчеркнули преемственность особых отношений США и Британии и их важность для региональной и глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что дипломаты обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС, в том числе усилия по увеличению доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в Секторе Газа.

"Они также обсудили совместное сотрудничество, чтобы помочь Украине победить агрессивную войну России", - отметили в Госдепартаменте США.

Перестановки в правительстве Британии

Вчера, 13 ноября, стало известно, что в правительстве Британии проводятся перестановки. Премьер-министр Риши Сунак обновил состав Кабмина, и назначил новых руководителей МВД и МИД.

Новым министром иностранных дел стал бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон. Такое решение Сунак принял после заявления бывшего руководителя этого ведомства Бравермана об отставке.

В Консервативной партии Британии отметили, что перестановки Сунака должны укрепить его команду в правительстве для принятия долгосрочных решений.

 

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Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияЭнтони БлинкенКэмерон