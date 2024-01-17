Блінкен сумнівається у швидкому перемир'ї між Росією та Україною

На запитання, чи ми близькі до припинення вогню в Україні, Блінкен відповів: "Я так не думаю".

Він заявив, що Володимир Путін готовий продовжувати втягувати своїх молодих людей у м'ясорубку, що є глибокою трагедією.

Але він бачить майбутнє, в якому Україна твердо стоятиме на своїх ногах.

Оцінюючи ситуацію у світі, Блінкен заявив, що він не може згадати час, коли існувала б більша різноманітність проблем.

А це означає, що США мають працювати із союзниками, оскільки практично жодна з проблем, які Вашингтон хоче вирішити, не може бути вирішена в ізоляції.

А коли справа доходить до важких речей, то, за його словами, потрібно слідувати гаслу: "Коли ти проходиш через пекло, продовжуй іти".

Війна Росії проти України

Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. Наразі вона захопила майже 20% української території. Наприкінці 2022 року ЗСУ звільнили частину Харківської та Херсонської областей. Проте контрнаступ улітку 2023 року не приніс очікуваних результатів.

За даними опитування КМІС, на початку грудня 2023 року три чверті українців (74%) переконані, що за жодних обставин Україна не повинна відмовлятися від своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше та будуть загрози збереженню незалежності. Частка згодних на вчинки зросла до 19%.

У грудні 2023 року більшість українців (58%) вважають, що у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу слід продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахуванням ризиків для територій, що контролюються Україною.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що реформи, які проводять в Україні, щоб потрапити до Європейського Союзу, та інвестиції можуть зробити Україну країною, яка не лише виживає, а й процвітає. "Це найкраща відповідь Путіну. І це також найкраща відповідь для нас, тому що це означає, що вони зможуть стати на ноги", - додав він.