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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен сомневается в скором перемирии между Россией и Украиной

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Прекращение огня между Россией и Украиной в ближайшем будущем вряд ли возможно. Путин продолжает отправлять на войну своих людей.

Об этом в Давосе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На вопрос, близки ли мы к прекращению огня в Украине, Блинкен ответил: "Я так не думаю".

Он заявил, что Владимир Путин готов продолжать втягивать своих молодых людей в мясорубку, что является глубокой трагедией.

Но он видит будущее, в котором Украина будет твердо стоять на своих ногах.

Оценивая ситуацию в мире, Блинкен заявил, что он не может вспомнить время, когда существовало бы большее разнообразие проблем.

А это означает, что США должны работать с союзниками, поскольку практически ни одна из проблем, которые Вашингтон хочет решить, не может быть решена в изоляции.

А когда дело доходит до трудных вещей, то, по его словам, нужно следовать лозунгу: "Когда ты проходишь через ад, продолжай идти".

Война России против Украины

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. На данный момент она захватила почти 20% украинской территории. В конце 2022 года ВСУ освободили часть Харьковской и Херсонской областей. Однако контрнаступление летом 2023 года не принесло ожидаемых результатов.

По данным опроса КМИС, в начале декабря 2023 года три четверти украинцев (74%) убеждены, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости. Доля согласных на поступки выросла до 19%.

В декабре 2023 года большинство украинцев (58%) считают, что в случае существенного сокращения помощи Западу следует продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для контролируемых Украиной территорий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что реформы, которые проводят в Украине, чтобы попасть в Европейский Союз, и инвестиции могут сделать Украину страной, которая не только выживает, но и процветает. "Это лучший ответ Путину. И это также лучший ответ для нас, потому что это означает, что они смогут встать на ноги", - добавил он.

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