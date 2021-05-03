Блинкен: стабилизация отношений США с Россией зависит только от Москвы

"Президент Байден уже давно - еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Мы не стремимся к эскалации. Напротив, мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения. И если Россия начнет двигаться в этом направлении, то и мы поступим так же", - сказал он.

По его словам, Байден намерен в ходе будущей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным напрямую поговорить об этом.

Блинкен уточнил, что в случае с Россией Вашингтон принимает решения в зависимости от поступков Москвы. По его словам, США будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными.

"Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или - не делать", - заключил он.