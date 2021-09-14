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Блинкен: США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности

Автор: Артур Родивилов

Вашингтон намерен в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Об этом заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в свете вывода американских сил из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) спросил Блинкена, может ли вашингтонская администрация подтвердить, что намерена сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".

"Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад", - сказал госсекретарь США.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США нужно активнее привлекать к переговорам с Россией по Донбассу. Это может быть как нормандский формат, так и любой другой.

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