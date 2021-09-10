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"Главное, чтобы Америка была в игре": Кулеба об участии США в переговорах по Донбассу

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 22:11
"Главное, чтобы Америка была в игре": Кулеба об участии США в переговорах по Донбассу Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США нужно активнее привлекать к переговорам с Россией по Донбассу. Это может быть как нормандский формат, так и любой другой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Нам нужно активное привлечение США в принципе к разговору с Россией относительно оккупации украинских территорий. Это может быть в составе нормандского формата, это может быть вне этого состава. Главное - чтобы Америка была в игре", - сказал Кулеба.

По его словам, американский президент Джо Байден четко дал понять, что США не оставят Украину наедине с Россией. "Все остальное - это уже тактика: кто, куда и как", - добавил министр.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Дмитрий Кулеба, Давид Арахамия, Ирина Геращенко и другие, обсуждали реакцию на материал CNN о сделке по "вагнеровцам" и то, чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 10 сентября 2021

Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.


Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цену газа для украинцев.


Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".


В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.


Также смотрите результаты сенсационного голосования относительно того, кто должен быть союзником Украины? Запад, Россия ли... Китай?

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Донбасс Дмитрий Кулеба
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