RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блінкен: США повною мірою виконають зобов'язання перед Україною у сфері безпеки

Автор: Артур Родивилов

Вашингтон має намір повною мірою виконати зобов'язання перед Україною у сфері безпеки. Про це заявив у понеділок американський держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США у світлі виведення американських сил з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.

Конгресмен Брайан Фіцпатрік (республіканець від штату Пенсільванія) запитав Блінкена, чи може Вашингтонська адміністрація підтвердити, що має намір зробити все можливе для підтримки "друзів в Україні в разі російської агресії і друзів на Тайвані в разі китайської агресії".

"Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо наші зобов'язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, в тому числі до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише близько двох тижнів тому", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що США потрібно активніше залучати до переговорів з Росією щодо Донбасу. Це може бути як нормандський формат, так і будь-який інший.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нуланд