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Блинкен: ситуация в Украине, мигранты и "Северный поток-2" - координируемая стратегия РФ

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Вашингтон, Суббота 04 декабря 2021 06:27
Блинкен: ситуация в Украине, мигранты и "Северный поток-2" - координируемая стратегия РФ Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что нынешняя ситуация вокруг Украины, миграционный кризис на границах Беларуси с Евросоюзом, а также проект газопровода "Северный поток -2" связаны между собой. Такую точку зрения он изложил, выступая в пятницу на онлайн-форуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters NEXT.

Шефу американской дипломатии был задан вопрос о том, считает ли он военную угрозу в отношении Украины, ситуацию с мигрантами на белорусской границе, а также "Северный поток-2" "скоординированной геополитической стратегией" Москвы, которая таким образом может оказывать давление на Европу.

"Что ж, вероятно, да. Иначе говоря, все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом. То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино", - сказал он.

Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но пока неизвестно, принял ли он уже решение.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил участие белорусских военных в возможном вторжении в Украину вместе с Россией.

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