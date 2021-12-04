Блінкен: ситуація в Україні, мігранти і "Північний потік-2" - координована стратегія РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що нинішня ситуація навколо України, міграційна криза на кордонах Білорусі з Євросоюзом, а також проєкт газопроводу "Північний потік -2" пов'язані між собою. Таку точку зору він виклав, виступаючи в п'ятницю на онлайн-форумі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters NEXT.
Шефу американської дипломатії було поставлено питання про те, чи вважає він військову загрозу щодо України, ситуацію з мігрантами на білоруському кордоні, а також "Північний потік-2" "скоординованою геополітичною стратегією" Москви, яка таким чином може чинити тиск на Європу.
"Що ж, ймовірно, так. Інакше кажучи, всі ці явища мають місце, і вони пов'язані один з одним. Те, що ми бачимо в Білорусії на кордоні з трьома країнами, і водночас зростаючий тиск на Україну, а також, так, енергетика теж, особливо напередодні зими. Все це складається воєдино", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну, але поки невідомо, чи прийняв він вже рішення.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не виключив участь білоруських військових у можливому вторгненні в Україну разом з Росією.