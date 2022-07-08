Блинкен на саммите G20 потребовал от России разблокировать экспорт украинского зерна

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите "Большой двадцатки" (G20) потребовал от России разблокировать вывоз зерна из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По информации журналистов, соответствующее заявление Блинкен сделал на закрытой встрече, обращая к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
"Обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина - не ваша страна. Ее зерно - не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно", - заявил Блинкен.
Стоит отметить, одной из главных тем встречи глав МИД стран G20 в этот раз стала продовольственная безопасность.
Напомним, что участники саммита G20 отказались от общей фотосессии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Кроме того, Лавров и министр иностранных дел Индонезии пожали руки на саммите под крики о прекращении войны в Украине.
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