Блинкен на саммите G20 потребовал от России разблокировать экспорт украинского зерна

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите "Большой двадцатки" (G20) потребовал от России разблокировать вывоз зерна из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По информации журналистов, соответствующее заявление Блинкен сделал на закрытой встрече, обращая к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

"Обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина - не ваша страна. Ее зерно - не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно", - заявил Блинкен.

Стоит отметить, одной из главных тем встречи глав МИД стран G20 в этот раз стала продовольственная безопасность.