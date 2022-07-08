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Блінкен на саміті G20 вимагає від Росії розблокувати експорт українського зерна

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Бали, П'ятниця 08 липня 2022 11:52
Блінкен на саміті G20 вимагає від Росії розблокувати експорт українського зерна Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті "Великої двадцятки" (G20) вимагає від Росії розблокувати вивіз зерна з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією журналістів, відповідну заяву Блінкен зробив на закритій зустрічі, звертаючи до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Звертаюся до наших російських колег: Україна - не ваша країна. Її зерно - не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні випустити це зерно", - заявив Блінкен.

Варто зазначити, однією з головних тем зустрічі глав МЗС країн G20 цього разу стала продовольча безпека.

Нагадаємо, що учасники саміту G20 відмовилися від спільної фотосесії з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Крім того, Лавров і міністр закордонних справ Індонезії потиснули руки на саміті під крики про припинення війни в Україні.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Ентоні Блінкен
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