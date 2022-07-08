Блінкен на саміті G20 вимагає від Росії розблокувати експорт українського зерна
Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті "Великої двадцятки" (G20) вимагає від Росії розблокувати вивіз зерна з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За інформацією журналістів, відповідну заяву Блінкен зробив на закритій зустрічі, звертаючи до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
"Звертаюся до наших російських колег: Україна - не ваша країна. Її зерно - не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні випустити це зерно", - заявив Блінкен.
Варто зазначити, однією з головних тем зустрічі глав МЗС країн G20 цього разу стала продовольча безпека.
Нагадаємо, що учасники саміту G20 відмовилися від спільної фотосесії з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Крім того, Лавров і міністр закордонних справ Індонезії потиснули руки на саміті під крики про припинення війни в Україні.
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