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Блінкен розповів про "руйнівні наслідки" санкцій проти Росії

Новость на русском →
США, Понеділок 05 грудня 2022 04:28
Блінкен розповів про "руйнівні наслідки" санкцій проти Росії Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Західні санкції заважають Росії закуповувати необхідні матеріали для поповнення запасу боєприпасів.

Про це Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів в ефірі телеканалу CNN, передає РБК-Україна, посилаючись на "Голос Америки".

Він зазначив, що наразі ефект від санкцій видно не в повному обсязі і з часом він стане ще більш помітним.

"Ми бачимо руйнівні наслідки санкцій у всіх сферах економіки, і ці наслідки лише посилюються", – каже політик.

Блінкен зазначив, що санкції, крім іншого, б’ють по оборонній, аерокосмічній, енергетичній та телекомунікаційній сферах.

Нагадаємо, що Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна очікує від дев'ятого пакету санкцій проти Росії. Тим часом, глави МЗС семи країн, які нещодавно прибули з візитом до Києва, також погодилися посилити санкційний тиск проти країни-окупанта.

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