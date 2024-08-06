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Блінкен розповів, хто отримає повноваження спецпредставника США з відновлення України

Вашингтон, Вівторок 06 серпня 2024 18:59
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Блінкен розповів, хто отримає повноваження спецпредставника США з відновлення України Фото: Річард Верма, заступник голови Держдепу США (flickr U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Виконувати повноваження спеціального представника США з відновлення України після звільнення з цієї посади Пенні Пріцкер виконуватиме заступник голови Держдепу Річард Верма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

За словами голови Держдепу, перебування Пріцкер на посаді спецпредставника США з відновлення України обмежено одним роком, але "її робота продовжиться".

"Заступник державного секретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма продовжить її роботу на користь зусиль Сполучених Штатів щодо підтримки економічного відновлення України", - зазначив Блінкен.

Також він запевнив, що влада США хоче допомогти Україні стати на ноги - у військовому, економічному та демократичному плані.

Блінкен нагадав, що досягненнями Пріцкер є її підтримка надання Україні близько 9 мільярдів доларів у рамках останнього пакета фінансування, який був прийнятий у США, допомога у створенні Консультативної ради з питань бізнесу в рамках платформи донорів G7+ і не лише.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Пенні Пріцкер під час свого візиту до Києва розповіла, що у вересні йде з посади спецпредставника з відновлення України.

Чиновниця запевняла, що після її відходу американська влада й надалі працюватиме над питанням відновлення України.

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