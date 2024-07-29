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Спецпредставник США з відновлення України заявила, що йде з посади

Понеділок 29 липня 2024 18:21
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Спецпредставник США з відновлення України заявила, що йде з посади Фото: спецпредставник США з відновлення України Пенні Пріцкер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер йде з посади. Її повноваження завершуються у вересні.

Про це Пенні Пріцкер розповіла журналістам у Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії й цій роботі", - сказала Пріцкер.

При цьому спецпредставник США запевнила, що після її звільнення американська адміністрація продовжить працювати над питанням відбудови України.

"Я не єдина, хто віддана цій роботі, адміністрація Байдена віддана економічному відновленню України, тож у нашій роботі буде сталість", - наголосила вона.

Як зазначила Пріцкер, за неповний рік з моменту призначення це була її шоста поїздка до України.

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня спецпредставник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула з робочим візитом до Києва.

Вона вже провела переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Однією із тем обговорень стала американська фінансова допомога Україні.

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