Блинкен рассказал, кто получит полномочия спецпредставителя США по восстановлению Украины

Выполнять полномочия специального представителя США по восстановлению Украины после ухода с этой должности Пенни Прицкер будет выполнять заместитель главы Госдепа Ричард Верма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По словам главы Госдепа, пребывание Прицкер на должности спецпредставителя США по восстановлению Украины ограничено одним годом, но "ее работа продолжится".

"Заместитель государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма продолжит ее работу в интересах усилий Соединенных Штатов по поддержке экономического восстановления Украины", - отметил Блинкен.

Также он заверил, что власти США хотят помочь Украине встать на ноги - в военном, экономическом и демократическом плане.

Блинкен напомнил, что достижениями Прицкер является ее поддержка предоставления Украине около 9 миллиардов долларов в рамках последнего пакета финансирования, который был принят в США, помощь в создании Консультативного совета по вопросам бизнеса в рамках платформы доноров G7+ и не только.