Блинкен: Россия должна отвести войска от границы и перестать запугивать Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна отвести войска от украинской границы. Глава Госдепа также призвал Москву воздерживаться от попыток запугивания и дестабилизации Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной и отвести свои войска в места постоянной дислокации, чтобы прекратить запугивать Украину и дестабилизировать обстановку в стране", - сказал Блинкен.
Госсекретарь напомнил, что США и союзники готовы ввести новые и более жесткие санкции против России в случае агрессии против Украины. По его словам, в Москве это "хорошо осознают".
Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но пока неизвестно, принял ли он уже решение.
Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил участие белорусских военных в возможном вторжении в Украину вместе с Россией.