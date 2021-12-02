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Блінкен: Росія повинна відвести війська від кордону і перестати залякувати Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повинна відвести війська від українського кордону. Глава Держдепу також закликав Москву утримуватися від спроб залякування і дестабілізації України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Росія повинна знизити напруженість на кордоні з Україною та відвести свої війська до місць постійної дислокації, щоб припинити залякувати Україну та дестабілізувати обстановку в країні", - сказав Блінкен.

Держсекретар нагадав, що США та союзники готові запровадити нові та жорсткіші санкції проти Росії у разі агресії проти України. За його словами, у Москві це "добре усвідомлюють".

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну, але поки що невідомо, чи він уже ухвалив рішення.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не відкинув участі білоруських військових у можливому вторгненні в Україну разом з Росією.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен