Блінкен різко розкритикував Росію за її позицію щодо зернової угоди

Погрози Росії припинити дію зернової угоди спрямовані не лише проти України, а й проти всього світу.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Глава Державного департаменту США в ході заходів Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) зазначив, що якщо Росія вирішить вийти із зернової угоди, завдяки якій Україна може експортувати свої сільгосптовари Чорним морем, це позначиться на цінах у всьому світі.

"Той факт, що Росія знову використовує цю ініціативу як зброю і загрожує припинити її дію, спрямований не лише проти України, а й проти людей у всьому регіоні та у всьому світі", - наголосив Блінкен.

Держсекретар також розкритикував позицію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який був присутній на заходах АСЕАН. За словами Блінкена, нічого з того, що він почув від глави МЗС країни-агресора, "не свідчить про будь-які зміни у позиції Росії щодо України".

"У мене немає жодних сумнівів у тому, що переважна більшість світової громадської думки, у тому числі й у Південно-Східній Азії, рішуче виступає за... принципи, які щодня порушуються Росією під час її агресії проти України", - додав держсекретар.

Загрози Росії

Нагадаємо, Росія останній місяць неодноразово загрожує вийти із зернової угоди, що унеможливить її дію. Домовленості між країнами щодо експорту українського зерна діють до 17 липня.

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін учора, 13 липня, заявив, що його країна припинить участь у зерновій угоді, якщо її умови не дотримуватимуться.

Однією з таких умов країни-агресора є експорт аміаку через Україну. При цьому сам аміакопровід окупанти неодноразово пошкоджували.