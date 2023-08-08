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Блінкен про переворот у Нігері: ПВК "Вагнера" користується нестабільністю в країні

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Вівторок 08 серпня 2023 19:11
Блінкен про переворот у Нігері: ПВК "Вагнера" користується нестабільністю в країні Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Приватна військова компанія "Вагнера" користується нестабільністю в Нігері через нещодавній переворот у країні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Що цьому передувало

Країною керує хунта після повалення президента Мохамеда Базума майже два тижні тому.

Були припущення, що лідери перевороту звернулися по допомогу до "вагнерівців", які розташовані в Малі по сусідству.

Що думають про це у США

Блінкен сказав, що він не думає, що Росія або ПВК "Вагнера" спровокували переворот у Нігері.

Однак США були стурбовані тим, що ця група, можливо, проявляє себе в деяких частинах регіону Сахеля (регіон в Африці - ред.).

"Я думаю, що те, що сталося, і те, що продовжує відбуватися в Нігері, було спровоковано не Росією або ПВК "Вагнера", але вони спробували цим скористатися", - сказав держсекретар США.

"Вагнерівці" несуть за собою тільки смерть

За словами Блінкена, у країні зросла незахищеність населення.

"Кожне місце, куди прийшла ця група "Вагнера", супроводжувалися смертю, руйнуванням і експлуатацією", - сказав Блінкен.

Він додав, що відбулося повторення того, що сталося в уже інших країнах, де вони ("вагнерівці" - ред.) не принесли із собою нічого хорошого.

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці Нігеру фактично взяли в заручники Мохаммеда Базума, заблокувавши доступ до його резиденції, та заявили про повалення уряду. Після цього в країні закрили кордони та ввели комендантську годину. Глава ж президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру

31 липня країни Західної Африки заявили, що планують військову операцію, якщо за тиждень Базума не звільнять і не поновлять на посаді. Однак повстанці відмовились виконувати ці умови, після чого закрили повітряний простір над країною.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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