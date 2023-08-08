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Блинкен о перевороте в Нигере: ЧВК "Вагнера" пользуется нестабильностью в стране

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Вторник 08 августа 2023 19:11
Блинкен о перевороте в Нигере: ЧВК "Вагнера" пользуется нестабильностью в стране Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Частная военная компания "Вагнера" пользуется нестабильностью в Нигере из-за недавнего переворота в стране.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Что этому предшествовало

Страной руководит хунта после свержения президента Мохамеда Базума почти две недели назад.

Были предположения, что лидеры переворота обратились за помощью к "вагнеровцам", которые расположены в Мали по соседству.

Что думают об этом в США

Блинкен сказал, что он не думает, что Россия или ЧВК "Вагнера" спровоцировали переворот в Нигере.

Однако США были обеспокоены тем, что эта группа, возможно, проявляет себя в некоторых частях региона Сахеля (регион в Африке - ред.).

"Я думаю, что то, что произошло, и то, что продолжает происходить в Нигере, было спровоцировано не Россией или ЧВК "Вагнера", но они попытались этим воспользоваться", - сказал госсекретарь США.

"Вагнеровцы" несут за собой только смерть

По словам Блинкена, в стране возросла незащищенность населения.

"Каждое место, куда пришла эта группа "Вагнера", сопровождались смертью, разрушением и эксплуатацией", - сказал Блинкен.

Он добавил, что произошло повторение того, что произошло в уже других странах, где они ("вагнеровцы" - ред.) не принесли с собой ничего хорошего.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие Нигера фактически взяли в заложники Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции, и заявили о свержении правительства. После этого в стране закрыли границы и ввели комендантский час. Глава же президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера

31 июля страны Западной Африки заявили, что планируют военную операцию, если через неделю Базума не уволят и не восстановят в должности. Однако повстанцы отказались выполнять эти условия, после чего закрыли воздушное пространство над страной.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

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