Блинкен о путинской аннексии: признать ее - это открыть ящик Пандоры для агрессоров

Если признать аннексию российским диктатором Владимиром Путиным части украинских территорий, это в будущем откроет путь для всех агрессоров в мире. Которые захотят сделать то же самое, зная, что не понесут наказания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью изданию NPR.

"Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и удерживать", то это откроет ящик Пандоры во всем мире для агрессоров, которые скажут: "Ну что ж, мы сделаем то же самое и нам это сойдет с рук", - заявил Блинкен.

При этом госсекретарь подчеркнул, он не видит, что война России против Украины близится к завершению.

"Чтобы добиться крепкого мира, президент России Владимир Путин должен сначала отказаться от своего представления о том, что Украина якобы является его собственной страной", - добавил Блинкен.

Напомним, что 30 сентября 2022 года Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины, подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", а именно Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Добавим, после чего Генассамблея ООН осудила незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины, тогда отказались поддержать решение Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и сама РФ.

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