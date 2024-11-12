Блінкен прямує до Брюсселя для переговорів про підтримку України після перемоги Трампа

Поїздка Блінкена - перша за кордон з моменту перемоги Трампа на виборах 5 листопада - включає також візити до Перу і Бразилії.

У Брюсселі Блінкен планує зустрітися з представниками НАТО і ЄС, щоб обговорити військову допомогу Україні в протистоянні російській агресії, повідомляє Держдепартамент США. Однак зміст його конкретного послання залишається невідомим.

За роки свого президентства Джо Байден не тільки надав Україні значну військову допомогу, а й зміцнив НАТО та згуртував світову спільноту для ізоляції Росії. Однак критичні заяви Трампа щодо наданої Україні підтримки викликають занепокоєння: майбутня співпраця з урядом президента Володимира Зеленського під питанням з огляду на ймовірне домінування республіканців у Білому домі та обох палатах Конгресу.

Представники адміністрації Байдена заявили, що до закінчення терміну президентства планують забезпечити розгортання вже виділеної допомоги Україні, щоб допомогти їй відвоювати позиції.

Як повідомив на умовах анонімності представник адміністрації Байдена, зараз докладаються зусилля щодо зміцнення позицій України, збільшення військової допомоги та координації з міжнародними партнерами. Серед ключових союзників - не тільки Європа, а й такі країни, як Південна Корея, яка може зіграти важливу роль у світлі посилення союзу між Росією і Північною Кореєю.