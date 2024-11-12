Блинкен направляется в Брюссель для переговоров о поддержке Украины после победы Трампа

Поездка Блинкена - первая за границу с момента победы Трампа на выборах 5 ноября - включает также визиты в Перу и Бразилию.

В Брюсселе Блинкен планирует встретиться с представителями НАТО и ЕС, чтобы обсудить военную помощь Украине в противостоянии российской агрессии, сообщает Госдепартамент США. Однако содержание его конкретного послания остается неизвестным.

За годы своего президентства Джо Байден не только предоставил Украине значительную военную помощь, но и укрепил НАТО и сплотил мировое сообщество для изоляции России. Однако критические заявления Трампа по поводу оказанной Украине поддержки вызывают обеспокоенность: будущее сотрудничества с правительством президента Владимира Зеленского под вопросом, учитывая вероятное доминирование республиканцев в Белом доме и обеих палатах Конгресса.

Представители администрации Байдена заявили, что до окончания срока президентства планируют обеспечить развертывание уже выделенной помощи Украине, чтобы помочь ей отвоевать позиции.

Как сообщил на условиях анонимности представитель администрации Байдена, сейчас предпринимаются усилия по укреплению позиций Украины, увеличению военной помощи и координации с международными партнерами. Среди ключевых союзников - не только Европа, но и такие страны, как Южная Корея, которая может сыграть важную роль в свете усиливающегося союза между Россией и Северной Кореей.