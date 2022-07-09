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Блинкен призвал Китай осудить агрессию России против Украины

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Индонезия, Суббота 09 июля 2022 20:17
Блинкен призвал Китай осудить агрессию России против Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал министра иностранных дел Китая Вана И отбросить заявленную цель Пекина оставаться нейтральным и осудить российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Политики встретились на индонезийском курортном острове Бали на следующий день после саммита министров иностранных дел G20.

Блинкен заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин продолжил придерживаться своего февральского заявления о партнерстве с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что Китай поддержал Россию в ООН и "усилил российскую пропаганду".

Кроме этого, в мае Пекин и Москва провели совместные стратегические бомбардировочные учения.

"Я пытался донести до государственного советника, что это действительно тот момент, когда мы все должны выступить с осуждением российской агрессии. Вы слышите от Пекина, что он заявляет о нейтральности. Я бы начал с того, что довольно сложно быть нейтральным, когда дело доходит до этой агрессии. Есть явный агрессор. Есть явная жертва", - сказал Блинкен.

Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией.

Ранее лидеры стран G7 призывали Китай нажать на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины.

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Соединенные Штаты Америки Китай Энтони Блинкен
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