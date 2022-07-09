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Блінкен закликав Китай засудити агресію Росії проти України

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Індонезія, Субота 09 липня 2022 20:17
Блінкен закликав Китай засудити агресію Росії проти України Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ Китаю Вана Ї відкинути заявлену мету Пекіна залишатися нейтральним та засудити російську агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Політики зустрілись на індонезійському курортному острові Балі на наступний день після саміту міністрів закордонних справ G20.

Блінкен заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін продовжив дотримуватися своєї лютневої заяви про партнерство з президентом Росії Володимиром Путіним. Він зазначив, що Китай підтримав Росію в ООН і "посилив російську пропаганду".

Окрім цього, у травні Пекін і Москва провели спільні стратегічні бомбардувальні навчання.

"Я намагався донести до державного радника, що це справді той момент, коли ми всі повинні виступити із засудженням російської агресії. Ви чуєте від Пекіна, що він заявляє про нейтральність. Я б почав з того, що досить важко бути нейтральним, коли мова заходить про цю агресію. Є явний агресор. Є явна жертва", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої взаємини з Росією.

Раніше лідери країн G7 закликали Китай натиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України.

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Сполучені Штати Америки Китай Ентоні Блінкен
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