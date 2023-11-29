Блинкен приедет на заседание ОБСЕ, где будет Лавров и которое бойкотируют Украина и Балтия

Об этом сообщил журналистам представитель Госдепартамента США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Отвечая на вопрос о возможности любой встречи между Блинкеном и Лавровым, чиновник ответил: "Мы этого не ожидаем".

Встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Северной Македонии должна пройти 30 ноября - 1 декабря в Скопье. Главы МИД Украины, Латвии, Эстонии и Литвы заявили, что будут бойкотировать это заседание из-за присутствия там Лаврова.

"Мы уважаем возможность каждой страны принимать решение о том, стоит ли им участвовать или нет. Мы считаем, что это полезный форум для взаимодействия с членами ОБСЕ и поэтому собираемся посетить его", - сказал представитель Госдепартамента США.

На вопрос, с каким сообщением Энтони Блинкен едет на это заседание, представитель Госдепа сказал: "Я считаю, что ОБСЕ действительно важный институт для решения политических вопросов и вопросов по правам человека в Европе. И поэтому госсекретарь США собирается быть там в знак солидарности северомакедонцами, которые имели тяжелый год и проделали прекрасную работу, а также чтобы выразить солидарность с другими членами ОБСЕ".

Бойкот встречи ОБСЕ

Напомним, Болгария решила открыть свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы он попал на встречу ОБСЕ, которая состоится в Скопье (Северная Македония). Кроме Лаврова в состав российской делегации ОБСЕ также войдет спикер МИД России Мария Захарова, которую называют "рупором кремлевской пропаганды".

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ в Северной Македонии из-за того, что Россия злоупотребляет платформой ОБСЕ.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что также не будут участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет Лавров.

В то же время, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приедет на встречу, чтобы представить взгляды Европы и оппонировать взглядам России.