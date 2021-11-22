Блинкен: присутствие "вагнеровцев" в Мали лишь усугубляет проблему

Заявление главы Госдепартамента прозвучало в воскресенье в ходе его выступления в Сенегале, где Блинкен находится с официальным визитом.

Решение крупных мировых проблем невозможно без участия Африки, заявил Блинкен, выступая перед сенегальскими журналистами.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Мали и Гвинее Блинкен заявил о необходимости демократических преобразований.

"В Мали есть план предусматривающий проведение выборов весной, и эти выборы должны состояться. Мы работаем с нашими партнерами в регионе, африканскими институтами, и партнерами за пределами региона, такими как Франция, чтобы поддержать демократические преобразования в Мали", - сказал он.

Госсекретарь остановился на вопросе о распространении экстремизма и терроризма в Сахеле.

"Нам нужна безопасность, но этого недостаточно. Нам также нужно развитие, нужны более широкие возможности. Хотя экстремисты будут всегда, есть множество людей, которые считают, что у них нет выбора, потому что у них нет возможностей. Мы должны работать в этом направлении, создавать возможности, создавать реальный выбор для этих людей", - заявил.он.