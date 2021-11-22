Блінкен: присутність "вагнерівців" у Малі лише посилює проблему

Заява глави Держдепартаменту прозвучала в неділю в ході його виступу в Сенегалі, де Блінкен перебуває з офіційним візитом.

Розв'язання світових проблем неможливе без участі Африки, заявив Блінкен, виступаючи перед сенегальськими журналістами.

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію в Малі та Гвінеї Блінкен заявив про необхідність демократичних перетворень.

"У Малі є план передбачає проведення виборів навесні, і ці вибори мають відбутися. Ми працюємо з нашими партнерами в регіоні, африканськими інститутами, і партнерами за межами регіону, такими як Франція, щоб підтримати демократичні перетворення в Малі", - сказав він.

Держсекретар зупинився на питанні про поширення екстремізму і тероризму в Сахелі.

"Нам потрібна безпека, але цього недостатньо. Нам також потрібен розвиток, потрібні більш широкі можливості. Хоча екстремісти будуть завжди, є безліч людей, які вважають, що у них немає вибору, тому що у них немає можливостей. Ми маємо працювати в цьому напрямку, створювати можливості, створювати реальний вибір для цих людей", - заявив.він.