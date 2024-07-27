Блінкен пригрозив Китаю заходами, якщо він продовжить підтримувати ВПК Росії

Нагадаємо, нещодавно США стурбував той факт, що Китай та Росія знайшли новий спосіб співпраці.

Більше того в новій Арктичній стратегії на 2024 рік Пентагон висловив стурбованість "зростаючим зближенням" між Китаєм і Росією - двома головними конкурентами Вашингтона у сфері національної безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.