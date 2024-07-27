Блинкен пригрозил Китаю мерами, если он продолжит поддерживать ВПК России

Напомним, недавно США обеспокоил тот факт, что Китай и Россия нашли новый способ сотрудничества.

Более того, в новой Арктической стратегии на 2024 год Пентагон выразил обеспокоенность "возрастающим сближением" между Китаем и Россией - двумя главными конкурентами Вашингтона в сфере национальной безопасности.

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