Блинкен пригрозил Китаю мерами, если он продолжит поддерживать ВПК России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с директором Центральной комиссии КПК по иностранным делам КНР и министром иностранных дел Ван И. Встреча прошла во Вьентьяне на полях министерских встреч АСЕАН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Во время встречи госсекретарь выразил серьезную обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонно-промышленной базы России и дал понять, что если КНР не будет принимать меры по устранению этой угрозы европейской безопасности, то Соединенные Штаты и дальше будут принимать соответствующие меры по ее устранению.