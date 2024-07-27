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Блинкен пригрозил Китаю мерами, если он продолжит поддерживать ВПК России

США, Суббота 27 июля 2024 19:31
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Блинкен пригрозил Китаю мерами, если он продолжит поддерживать ВПК России Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с директором Центральной комиссии КПК по иностранным делам КНР и министром иностранных дел Ван И. Встреча прошла во Вьентьяне на полях министерских встреч АСЕАН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Во время встречи госсекретарь выразил серьезную обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонно-промышленной базы России и дал понять, что если КНР не будет принимать меры по устранению этой угрозы европейской безопасности, то Соединенные Штаты и дальше будут принимать соответствующие меры по ее устранению.

Разговор завершился тем, что обе стороны признали важность поддержки открытых линий связи в ближайшие недели и месяцы.

Напомним, недавно США обеспокоил тот факт, что Китай и Россия нашли новый способ сотрудничества.

Более того, в новой Арктической стратегии на 2024 год Пентагон выразил обеспокоенность "возрастающим сближением" между Китаем и Россией - двумя главными конкурентами Вашингтона в сфере национальной безопасности.

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