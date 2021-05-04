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Блинкен приедет в Украину вместе с заместительницей

Автор: Анастасия Рокитна

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приедет в Украину. Она будет вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021 года", - отмечается в официальном сообщении.

При этом отмечается, что Нуланд будет сопровождать госсекретаря США Энтони Блинкена во время его европейского турне.

Телеканал CNN сообщал, что визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство страны по поводу возможной встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина этим летом.

При этом ожидается, что во время визита будет обсуждаться возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен должен посетить Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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