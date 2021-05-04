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Блінкен приїде в Україну разом з Нуланд

Автор: Анастасія Рокитна

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїде в Україну. Вона буде разом з головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

"Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідає Лондон (Велика Британія), а також Київ (Україна) в період з 4 по 6 травня 2021 року", - зазначається в офіційному повідомленні.

При цьому зазначається, що Нуланд супроводжуватиме держсекретаря США Ентоні Блінкена під час його європейського турне.

Телеканал CNN повідомляв, що візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння країни з приводу можливої зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна цього літа.

При цьому очікується, що під час візиту буде обговорюватися можлива зустріч президента України Володимира Зеленського з Джо Байденом.

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен повинен відвідати Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

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