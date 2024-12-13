Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Іраку

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у п’ятницю, 13 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Іраку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними ЗМІ, під час візиту Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шиа аль-Судані. Вони обговорили майбутнє сусідньої Сирії. Також Блінкен відвідав посольство США в Багдаді і повідомив, що говорив з прем’єром Судані про ситуацію в Сирії.
"Ми обговорили переконання багатьох країн у регіоні та за його межами в тому, що, коли Сирія переходить від диктатури Асада до, сподіваємося, демократії, вона робить це таким чином, що, звичайно, захищає всі меншини в Сирії, які створюють інклюзивний, несектантський уряд", - сказав Блінкен.
Блінкен заявив, що Сирія не повинна перетворитися на "платформу для тероризму".
"Ніхто не усвідомлює важливість цього більше, ніж Ірак, через тривалу присутність ІДІЛ в Сирії, і ми сповнені рішучості переконатися, що ІДІЛ не зможе відродитися", - сказав він.
Варто нагадати, що з 2011 року у Сирії тривала громадянська війна. Але цього місяця повстанці повалили режим Башара Асада, який правив понад 20 років.
Детальніше про те, чому режим Асада розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Тим часом новий уряд Сирії закликав сирійських біженців повертатись додому.
Ми також показували, що сьогодні повстанці спалили гробницю батька поваленого президента Асада.
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